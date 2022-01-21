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مطار أكادير- المسيرة استقبل أزيد من 605 آلاف مسافر خلال 2021

2022-01-21 / 4:05 مساءً
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هبة بريس

استقبل مطار أكادير- المسيرة الدولي خلال سنة 2021 ما مجموعه 605 آلاف و 48 مسافرا، مقابل 587 ألف و 633 مسافرا سنة 2020.

وحسب المكتب الوطني للمطارات فإن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير- المسيرة عرف ارتفاعا بنسبة 2.96 في المائة خلال سنة 2021، على أساس سنوي.

وأضاف المصدر أنه مقارنة مع سنة 2019 (أزيد من مليوني مسافر)، فقد سجل المطار إنخفاضا في عدد المسافرين بنسبة 69.88 في المائة.

وسجلت مطارات المملكة خلال سنة 2021، التي تميزت باستمرار الأزمة الصحية، تحسنا على مستوى حركة النقل الجوي مقارنة مع سنة 2020، حيث تم استقبال 9 ملايين و938 ألفا و607 مسافرين، منها أزيد من الثلث سجل خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 غشت، مقابل 7 ملايين و155 ألفا و91 مسافرا تم استقبالهم خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 38,9 في المائة، وتمثل حركة النقل الجوي هذه 40 في المائة من حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019 .

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