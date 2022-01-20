غيثة مزور

مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

2022-01-20 / 2:40 مساءً
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هبة بريس

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس، أن العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Moroccotech) التي تم إطلاقها في 14 يناير الجاري، “تحمل آفاق وتطلعات المغرب في هذا المجال، وتندرج في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد”.

وأبرزت مزور أن المغرب يعد ” مركزا رقميا إقليميا رئيسيا، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة، وأفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة الناجحة في الصناعة الرقمية، التي تعد من أهم الصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها “.

وأكدت الوزيرة، في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول إطلاق هذه العلامة الوطنية، أن أهمية هذه المبادرة تتجلى في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدولي.

كما أشارت إلى أن هذه العلامة، وبعد إطلاقها بتاريخ 14 يناير الجاري، حققت مؤشرات نجاح مشجعة ومحفزة، لا سيما في مجالات إبراز المغرب إعلاميا على الصعيد الإقليمي والدولي، وجلب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الوطنية والدولية، وإقبال مغاربة العالم، ما يعكس أهمية وجدوى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها استفادة المغرب بشكل أكبر من الإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي.

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