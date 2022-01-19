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اخنوش : المواطنون يعرفون أننا لا نتكلم كثيرا بل نشتغل

2022-01-19 / 10:55 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في تبرير له حول ضعف تواصل الحكومة مع المواطنين قال عزيز اخنوش في لقاء خاص، مساء اليوم في لقاء يتم بثه على القناتين الأولى والثانية ” ، “الناس الذين صوتوا علينا في الانتخابات يعرفون أننا لا نتكلم كثيرا ولكننا نشتغل”،

وأشار اخنوش مسترسلا ” المواطنين لهم انتظارات، وأن ما يهم الحكومة هو تلبية هذه الانتظارات” قبل ان يضيف ” الحكومة تلجأ إلى التواصل مع وسائل الإعلام ” كلما تطلبت الضرورة ذلك”، وأن الأهم هو أن الحكومة تلتزم بوعودها التي عرضتها في البرامج الانتخابية.

واعتبر اخنوش أن الحكومة تواصلت عبر مجالسها الحكومية التي بلغ عددها 14 أو15 مجلسا حكوميا، كما تم عقد 22 جلسة أسئلة شفوية اجتماعات للجن الاستثمار.

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