البرلمان المغربي

جولة المبعوث الأممي للصحراء ..الـPPS يدعو إلى اجتماع بالبرلمان

2022-01-18 / 9:37 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

وشدد رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية على عقد الاجتماع بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للتداول حول “نتائج جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية”

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا.

وتندرج الزيارة الإقليمية لدي ميستورا في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها كل الأطراف لمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة.

وعبر المغرب عن التزامه باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.

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