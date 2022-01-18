الوزير خالد ايت الطالب

ٱيت الطالب: الكلام عن نفاذ أدوية الزكام هي أزمة مصطنعة

2022-01-18 / 5:48 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خرجة كانت موقعة، أكد خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتغطية، ان مايتم الترويج له حول نفاذ المخزون من الادوية المتعلقة بالزكام، مجرد افتراء وهي أزمة مصطنعة.

وأضاف الوزير في جواب له بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، ( أضاف)، أن مخزون أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، متوفرة وبشكل كاف يلبي حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، مشيرا أنه منذ الأسبوع الماضي، تمت تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أوالتي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع.

وشدد الوزير على أن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الٱونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.

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