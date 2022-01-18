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للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

2022-01-18 / 5:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قررت الحكومة الإسبانية دفع مساعدة شهرية بقيمة 250 يورو (284 دولارا) للشباب من ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على ترك منازل الآباء، في ظل اعتماد الصغار في البلاد على والديهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإسكان.

و بداية من هذا الشهر، يمكن للإسبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويقل دخلهم السنوي عن 24318 يورو، طلب الدعم الشهري لاستئجار شقة لمدة عامين، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

و جاء ذلك على لسان وزيرة الإسكان راكيل سانشيز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفة أن الدعم “عنصر مهم حتى تتوقف (أسعار) الإسكان عن أن تكون عقبة أمام تحرر الشباب”.

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