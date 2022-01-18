تصفيات مونديال قطر.. الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات قبل إجراء الملحق

هبة بريس - وكالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،أمس الاثنين، إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي تم إشهارها خلال تصفيات كأس العالم، وذلك قبل إقامة الملحق الفاصل الأوروبي المؤهل للمونديال في مارس المقبل.

وطالب ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا، وروبرت بيج المدير مدرب بلاد الغال ” ويلز”، بإلغاء البطاقات الصفراء، بعد تأهل فريقيهما إلى الملحق الفاصل للمونديال في نونبر الماضي.

وقرر “فيفا” إصدار عفو عن البطاقات الصفراء لكل المنتخبات الأوروبية الـ12 المشاركة في الملحق الفاصل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الويلزي لكرة القدم “عقب تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر فيفا إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي لم يعقبها حالة طرد، وذلك خلال الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022”.

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