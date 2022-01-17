الصورة لجلالة الملك محمد السادس

الملك يعزي أسرة السفير الفلسطيني السابق بالمغرب وجيه حسن

2022-01-17 / 5:17 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم وجيه حسن علي قاسم، السفير السابق لدولة فلسطين بالمغرب.

ومما جاء في البرقية “فقد تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله السفير السابق لدولة فلسطين بالمغرب، المرحوم وجيه حسن علي قاسم، تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم ولجميع أصدقاء الفقيد ومحبيه، سواء في بلده الثاني، المغرب، أو في دولة فلسطين الشقيقة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان شخصية ظلت طيلة مشوارها النضالي والدبلوماسي المتميز تكن بالغ التقدير والإعجاب للمغرب، وكرست جهودها لخدمة علاقات الأخوة المتينة التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.

وأضاف جلالة الملك “فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يثيب فقيدكم المبرور على ما قدم لوطنه وشعبه من أعمال جليلة”.

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