عقيلة صالح: شرعية حكومة الدبيبة انتهت

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي “لم يعد لها شرعية”، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وتحدث صالح خلال جلسة للبرلمان عن وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل استكمال العملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان تلاه صالح خلال جلسة البرلمان، بعد أكثر من 3 أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي فشلت السلطات الليبية في عقدها، 24 ديسمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، دعا صالح النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، مشيرا إلى “مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح”.

وطالب رئيس البرلمان كلا من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ”تحمل مسؤولياتهما”، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

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