البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سريين فوق سواحل طرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي، من إنقاذ 10 مرشحين للهجرة السرية ليلة أمس الاحد وانتشال جثتين من داخل القارب المطاطي المستعمل في هذه العملية، ينحدرون معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وجدوا على متن قوارب مطاطية تقليدية في عرض البحر فوق سواحل طرفاية.

و أكد شهود عيان، أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم تعرضوا لظروف صعبة أثرت على صحتهم البدنية و لولا تدخل خفر السواحل لكانوا في عداد الموتى.

فيما تم مد المهاجرين بالإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية، ثم تمّ نقلهم إلى ميناء مدينة طرفاية بعدما كانت في انظارهم مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية حيث تم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي من اجل استكمال الاجراءات القانونية في هذا الصدد.

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