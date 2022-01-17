صورة تعبيرية

نقابة الصيادلة: “هناك أزمة حقيقية بسبب انقطاع عدد من الأدوية و الوزارة تتستر”

2022-01-17 / 9:23 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن شد الحبل بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية من جهة و صيادلة المغرب من جهة ثانية سيأخد أبعادا جديدة خاصة بعد أن فندت الوزارة ما وصفته بالادعاءات بخصوص انقطاع عدد من الأدوية عن الصيدليات في الآونة الأخيرة.

و اعتبرت نقابة الصيادلة المغاربة أن ما صرحت به وزارة أيت الطالب لا يمث للواقع بصلة، مؤكدة في نفس الوقت أن هناك معاناة حقيقية للمواطنين بسبب انقطاع عدد من الأدوية و منها الموسمية الخاصة بالزكام و أخرى تتعلق ببروتوكل علاج المصابين بكوفيد.

و شددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع و التي تنعكس سلبا على المواطنين، بادرت للتستر على المشكل و التشكيك في معطيات ميدانية و واقعية ملموسة و معاشة.

و اعتبرت نقابة الصيادلة أن هناك ارتباكا و قرارات ارتجالية تطبع تعامل الوزارة المعنية مع قضايا القطاع الأساسية و هو ما كان له الأثر السلبي على الخدمة المقدمة للمواطنين و منها انقطاع أدوية مهمة و ضرورية من الصيدليات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الاثنين : نزول أمطار بعدد من المناطق

طقس الاثنين : نزول أمطار بعدد من المناطق

2022-01-17 / 9:00 صباحًا
Photo of برمجة 122 مشروعا بإقليم مولاي يعقوب باستثمار إجمالي فاق 5، 39 مليون درهم

برمجة 122 مشروعا بإقليم مولاي يعقوب باستثمار إجمالي فاق…

2022-01-16 / 9:19 مساءً
Photo of بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا

بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا

2022-01-16 / 8:26 مساءً
Photo of طنجة.. السجن 10 سنوات لمغتصبي طفلين

طنجة.. السجن 10 سنوات لمغتصبي طفلين

2022-01-16 / 7:54 مساءً
Photo of وأخيرا….انتهت أزمة صيدليات الحراسة بسطات

وأخيرا….انتهت أزمة صيدليات الحراسة بسطات

2022-01-16 / 6:56 مساءً
Photo of انقطاع الأدوية ..صيادلة المغرب يحملون الشارة السوداء

انقطاع الأدوية ..صيادلة المغرب يحملون الشارة السوداء

2022-01-16 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 5428 إصابة و13 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 5428 إصابة و13 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2022-01-16 / 4:35 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية: حان الوقت لفتح الحدود

عضو باللجنة العلمية: حان الوقت لفتح الحدود

2022-01-16 / 4:28 مساءً
Photo of مركز حقوقي يكشف تعرض مغاربة بليبيا للتعذيب

مركز حقوقي يكشف تعرض مغاربة بليبيا للتعذيب

2022-01-16 / 2:24 مساءً
Photo of ” لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة نحو تسع وجهات مختلفة

” لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة نحو تسع وجهات…

2022-01-16 / 1:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق