صورة تعبيرية

أمن أزمور يعتقل امرأة ورجلا على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها

2022-01-14 / 2:42 مساءً
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أحمد مصباح – الجديدة

بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، تم إيداع سيدة وخليلها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعاصمة دكالة، على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن خلافا نشب بين رجل وزوجته بمدينة أزمور؛ غادرت على إثره ليلا الزوجة، وهي أم لثلاثة أبناء، بيت الزوجية. ما جعل زوجها الذي كان يشك فيها، يتعقب خطواتها خلسة إلى أن دخلت إلى منزل خاص بها في حي سكني غير بعيد. وقد ترك الزوج شقيقه يراقب الوضع عن كثب، فيما التحق لتوه بالمصالح الشرطية لدى مفوضية أزمور، حيث سجل شكاية في الموضوع.

هذا، وانتقلت دورية للأمن إلى البيت المبلغ عنه، المستهدف بالتدخل، حيث ولجت إليه الضابطة القضائية، بعد أن فتحت الزوجة الباب؛ لكن تفتيش الغرف لم يسفر عن أية نتيجة، لتنتقل من ثمة الشرطة إلى البحث في سطح البيت، ثم في سطح المنزل المجاور؛ حيث كان الخليل يختبئ في الظلام، ليتم إيقافه ومعه الزوجة، واقتيادهما إلى المصلحة الشرطية، حيث جرى وضعهما، بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالتهما، بعد إخضاعهما للبحث القضائي بمقتضى حالة التلبس، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعهما السجن، وتحديد جلسة محاكمتهما طبقا للقانون، أمام الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة.

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‫3 تعليقات

  1. شريحة كبيرة من سكان ازمور تعيش الفقر المدقع نتيجة حرمان المدينة من منطقة صناعية تشغل العاطلين.ازمور تعرف هجرة فورية مكثفة أينما تسير يوجد الباعة المتحولون.الفقر بلا شك سيدفع بعض النساء إلى الدعارة والى الخيانة الزوجية كما هو هذا الحدث..نخشى أن تعود المدينة إلى حالتها في ستينيات القرن الماضي.

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