طنجة.. المدرسة الأمريكية تغلق أبوابها بعد تسجيل حالات اصابة بكورونا

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت ادارة المدرسة الأمريكية بطنجة ، تعليق الدراسة الحضورية ابتداء من اليوم الجمعة 14 يناير والى غاية 21 من الشهر ذاته ، وذلك بعد تسجيل اصابات بين الطلبة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر الموقع فقد تم تسجيل 11 اصابة في صفوف تلاميذ المدرسة الامريكية ، مادفع بالسلطات الى اخطار ادارة المؤسسة بضرورة تعليق الدراسة الحضورية واعتدام التعلم عن بعد الى غاية ال21 من شهر يناير.

وقد شرعت السلطات بالمملكة بداية الاسبوع الجاري في اجراءات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا داخل عدد من المؤسسات التعليمية حيث تم تسجيل اصابات مؤكدة في صفوف التلاميذ دفعت الى تعليق الدراسة الحضورية في عدد منها .

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