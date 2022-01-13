ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي، قدمت، أمس الأربعاء، المساعدة ل177 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 52 إمرأة و20 طفلا، كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى مينائي بوجدور والداخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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