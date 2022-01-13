ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

2022-01-13 / 4:48 مساءً
0
هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي، قدمت، أمس الأربعاء، المساعدة ل177 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 52 إمرأة و20 طفلا، كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى مينائي بوجدور والداخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة…

2022-01-13 / 5:29 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
Photo of “فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

“فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

2022-01-13 / 4:28 مساءً
Photo of بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط…

2022-01-13 / 2:28 مساءً
Photo of شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز الطبيعي باقليم جرسيف

شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز الطبيعي باقليم جرسيف

2022-01-13 / 2:19 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار” و شخصيات نافذة يطالها التحقيق

الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار”…

2022-01-13 / 12:13 مساءً
Photo of أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية للبحث في قضية ” تحرش” بموظفات

أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية…

2022-01-13 / 11:56 صباحًا
Photo of فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية

فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ…

2022-01-13 / 11:11 صباحًا
Photo of لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

2022-01-13 / 10:48 صباحًا
Photo of أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في مبالغ مالية

أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في…

2022-01-13 / 10:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق