فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية

ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و6 أشهر حبسا نافذة في حق 26 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية ولم يلتزموا بقرارات صادرة عن السلطة العمومية في هذا المجال، بعد متابعتهم في ملفين منفصلين.

و قضت على اثنين منهم بالحبس النافذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم غرامة نافذة لحيازتهما وتسهيلهما استعمال المخدرات على الغير واستهلاكها، بعد متابعة كل واحد منهما في ملف منفصل نوقشا وحجزا للتأمل قبل أسبوع، بعد متابعتهما في حالة اعتقال دون الباقي.

وتوبع في ملف 14 متهما أدين 13 منهم بالحبس موقوف التنفيذ ل3 أشهر و500 درهم غرامة نافذة لكل واحد منهم، العقوبة والغرامة نفسيهما المحكوم بها على 11 متهما آخرا توبعوا في حالة سراح مؤقت في ملف آخر منفصل نوقش بدوره قبل أسبوع حجز فيه للتأمل.

وأخرت المحكمة محاكمة المتهمين في 3 جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها تمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع، بعدما أحيلوا على النيابة العامة في 29 دجنبر الماضي، التي أمرت بإيداع اثنين منهم السجن ومتابعة الباقي في ملفين منفصلين بعد إيقافهم في محلات في أماكن مختلفة.

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