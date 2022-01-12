مديرية الخزينة والمالية الخارجية تقترح على المستثمرين عملية تبادل للسندات

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الأربعاء، أنها اقترحت على المستثمرين عملية تبادل للسندات عبر طلب عروض.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن تاريخ تسوية هذه العملية، التي ستكون مفتوحة يوم غد الخميس على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة 11 من اليوم نفسه، محدد في 18 يناير الجاري.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى تحديد أسعار الخطوط المقترحة للشراء، فإن المشاركين في العملية مدعوون إلى اقتراح أسعار ومبالغ خطوط الشراء.

وحسب نفس المصدر، تهم السندات المعروضة التي تصل مدة استحقاقها إلى 52 أسبوعا مبلغا بقيمة 5,81 مليار درهم بسعر فائدة قدره 1,85 بالمائة، في حين تهم السندات التي تصل مدة استحقاقها لسنتين مبلغ 7,25 مليار درهم، وبسعر فائدة قدره 2,40 في المائة.

وكشفت المديرية أن السندات المعروضة التي تصل مدة استحقاقها إلى 10 سنوات و5 سنوات تهم مبالغ بأزيد من 9,66 مليار درهم و17,49 مليار درهم بسعر فائدة قدره 4,2 و2,8 في المائة على التوالي

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