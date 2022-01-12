ادريس لشكر

القضاء الاستعجالي يفصل في دعوى تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

2022-01-12 / 2:33 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في العاصمة الإدارية تأجيل النطق بالحكم المتعلق بدعوى تهم تعليق مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

و أجلت محكمة الرباط النطق بالحكم في الدعوى التي رفعتها إحدى قياديات حزب الوردة ضد الكتابة الأولى للحزب، حيث تم تحديد جلسة الحكم في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

و تروم الدعوى التي رفعتها إحدى قياديات الحزب تعليق انعقاد المؤتمر العام الحادي عشر بسبب خلافات كبيرة بين الاتحاديين خاصة التيار الغاضب من ادريس لشكر و الراغب في تنحيته من منصبه.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن رشيدة آيت حمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي والمحامية بهيئة الرباط، هي من قامت برفع دعوى استعجالية، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بتعليق انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب الوردة.

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