الPPS يجدد مطلبه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيا

هبة بريس - الرباط

هنأ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الملك محمد السادس و كافة أفراد الشعب المغربي، بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وبهذه المناسبة، يجدد الحزب مُطالبته الحكومة بالاستجابة لمطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيا، وذلك بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوعُ من رمزية قوية.

وفي نفس الوقت، طالب الحزب الحكومةَ باتخاذ وتفعيل إجراءاتٍ فعلية وحقيقية للنهوض بأوضاع الأمازيغية وإدماجها في كافة مناحي الحياة، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللُّــحمة الوطنية.

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