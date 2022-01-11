ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

2022-01-11 / 5:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم الثلاثاء، من قبل وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية أن عدد الوفيات في البلاد خلال عام 2021 تجاوز عدد الوفيات السنوي منذ عام 1946.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1016899 حالة وفاة في العام الماضي، ارتفاعا من 1001600 حالة وفاة سجلت في العام الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1946).

وقالت وكالة الإحصاءات الألمانية أن المستوى الحالي لأرقام الوفيات يمكن تفسيره بشكل رئيسي من خلال زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن. كانت أرقام الوفيات التي شوهدت في العامين الأولين من الوباء أعلى من المستويات المتوقعة سابقا.

ارتفع عدد الوفيات إجمالا بنسبة 3% في 2021 من 2020 أو 31327 حالة. في ديسمبر وحده، توفي 100291 شخصا، بزيادة 22% عن متوسط السنوات الأربع السابقة.

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