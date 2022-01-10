فيتامين “سي” يختفي من الصيدليات وسط إقبال كبير على أدوية كورونا

هبة بريس - الدار البيضاء

عاد الجدل ليرافق اختفاء عدد من الأدوية بصيدليات الدار البيضاء و منها المقويات المناعية مثل فيتامين “سي” و ذلك بسبب الإقبال الكثيف على طلبها.

و حسب ما أكده عدد من المواطنين لهبة بريس، فقد وجد عدد كبير منهم صعوبات في إيجاد عدد من أدوية كورونا و منها المقويات المناعية بسبب نفاذها من الصيدليات خاصة خلال يومي السبت و الأحد الأخيرين.

نفاذ مخزون بعض أدوية كورونا من عدد من صيدليات العاصمة الاقتصادية عزاه مصدر مطلع بكون تزايد و ارتفاع الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا دفعت عددا كبيرا من المواطنين لاقتناء البروتوكول العلاجي و الاحتفاظ به في المنازل.

و شدد ذات المصدر على أن مجهودات كبيرة تبذلها المصالح الصحية لتوفير كل الأدوية التي تدخل في علاج كوفيد، مقللا من أهمية نفاذ المخزون في عدد من صيدليات الحراسة لنهاية الأسبوع معتبرا الأمر عادي بسبب كثرة الإقبال على نفس المصدر و قد تم حل المشكل في أولى ساعات عمل الصيدليات مع بداية الأسبوع الجديد.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن فيتامين “سي” أضحى من بين أكثر الأدوية مبيعا في الصيدليات مع انتشار عدوى كورونا و موجة الزكام الجماعي التي تشهدها بلادنا.

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