صحيفة أردنية : المملكة المغربية من أفضل الدول النامية انتاجا وتصنيعا للسيارات

هبة بريس - ( و م ع )

اعتبرت يومية (الدستور) الأردنية أن المغرب يعتبر من أفضل الدول النامية انتاجا وتصنيعا للسيارات حيث أضحت المملكة قبلة لكبريات الشركات العالمية لتصنيع السيارات .

وكتبت اليومية في مقال للكاتب حازم قشوع ، أن ” المغرب يقود صناعة السيارات في الدول النامية حيث يعد الأول في افريقيا والأفضل عربيا ويصدر أفضل السيارات إلى دول أوروبا وإلى غيرها من الدول وهو ما جعل المملكة تعتبر واحدة من أفضل الدول النامية انتاجا وتصنيعا للسيارات ” .

وأضاف كاتب المقال أن صناعة السيارات تستحوذ على حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن مدينة طنجة أصبحت واحدة من المدن الهامة التى تؤمها الكثير من الشركات العالمية لتصنيع ونتاج السيارات .

وقال إنه من ” المتوقع أن يصل انتاج المغرب من السيارات في هذا العام إلى مليون سيارة وهو رقم ان تحقق سيجعل من المملكة واحدة من أهم الدول المنتجة للسيارات في العالم ” .

وأضاف أن استقرار شركات عالمية مثل ” رونو” و ” بيجو ” اضافة إلى شركة ” بي واى دي ” الصينية لصناعة السيارات ، سيقود المغرب لتحقيق مناخات استثمارية مهمة فى هذا المجال .

وعزا هذا التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال صناعة السيارات وجعله يقود صناعة ثقيلة ينافس فيها كبريات الدول العالمية ، إلى اعتماد المملكة نهج اللامركزية وتقديم حوافز ضريبية تشجع على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات.

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