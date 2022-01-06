صورة تعبيرية

نصب على أشخاص في مبالغ مالية مقابل أراضي وهمية.. توقيف شخص بالجديدة

2022-01-06 / 12:39 مساءً
0
هبة بريس - الجديدة

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 6 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لمسير شركة ارتكاب عمليات نصب، تمثلت في سلبهم مبالغ مالية بلغ مجموعها ثلاثة ملايين درهم، وذلك بدعوى إنجاز ملفات وهمية لشراء بقع أرضية بتجزئة سكنية بنفس المدينة، وهي المعطيات التي شكلت موضوع أبحاث أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة صباح يومه الخميس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جماعة البيضاء: لم نحسم بعد في استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية وسائل النقل

جماعة البيضاء: لم نحسم بعد في استفادة الأشخاص في…

2022-01-06 / 1:20 مساءً
Photo of بعد مقال هبة بريس…انزال ميداني لتحرير الملك العمومي بسطات

بعد مقال هبة بريس…انزال ميداني لتحرير الملك العمومي بسطات

2022-01-06 / 12:54 مساءً
Photo of نشرة خاصة: طقس بارد يومي السبت والأحد بعدد من الأقاليم

نشرة خاصة: طقس بارد يومي السبت والأحد بعدد من…

2022-01-06 / 12:11 مساءً
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-01-06 / 11:28 صباحًا
Photo of فاس.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة أسلاك نحاسية وتخريب منشٱت عامة

فاس.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة أسلاك نحاسية وتخريب…

2022-01-06 / 11:11 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-01-06 / 7:00 صباحًا
Photo of برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي جوريو

برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي…

2022-01-05 / 10:15 مساءً
Photo of المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد من أعراضه النباح والهديان “

المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد…

2022-01-05 / 9:50 مساءً
Photo of صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

2022-01-05 / 9:40 مساءً
Photo of بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها البنوك مجانا لزبنائها

بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها…

2022-01-05 / 9:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق