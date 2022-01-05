عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بلغ 6331 شباكا بالمغرب

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6331 عند نهاية يونيو من سنة 2021، مقابل 6356 عند نهاية دجنبر 2020.

وهكذا أوضح بنك المغرب في لوحة القيادة حول النظام البنكي أن عدد السكان لكل شباك بلغ 5707 خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 5655 عند نهاية 2020.

وبخصوص بنية النظام البنكي، فقد أشار بنك المغرب إلى وجود ما مجموعه 91 مؤسسة ائتمانية أو مشابهة، من بينها 24 بنكا، 5 منها تشاركية و3 شبابيك تشاركية، و27 شركة للتمويل، و6 بنوك خارجية و12 جمعية للقروض الصغرى، و19 مؤسسة للأداء.

وبالنسبة لتمركز البنوك حسب نوعية المساهمة، أبرزت معطيات بنك المغرب هيمنة البنوك الخاصة معظم رأسمالها مغربي، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تمتلك 54,1 في المائة من الشبابيك، و63,7 في المائة من الأصول، و64,4 في المائة من الودائع، و62,1 في المائة من القروض.

من جهة أخرى، كشف تحليل بنية الودائع هيمنة الحسابات الجارية الدائنة التي تمثل نسبة 66,3 في المائة، متبوعة بالودائع لأجل بـ (14,2) في المائة، وبحسابات الادخار بـ (16,6) في المائة.

وفي ما يتعلق بأنشطة المردودية، سجل بنك المغرب أن مجموع الحصيلة بلغ 1.542 مليار درهم بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2020، فيما بلغ تراكم ودائع الزبناء 1.033 مليار درهم بارتفاع نسبته (+6,1) في المائة، وبلغ الناتج البنكي الصافي 27,9 مليار درهم.

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