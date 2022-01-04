أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل إضافي

هبة بريس - الرباط

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منجزات مخطط المغرب الأخضر.

وعلى المستوى الاجتماعي، ذكر أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الفلاح الصغير والمتوسط كان في صلب هذا المخطط، عبر تخصيص ميزانية 43 مليار درهم للاستثمارات لصالح هذه الفئة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن برامج الدعامة الثانية عرفت استفادة أكثر 733 الف شخص من خلال 989 مشروع، بميزانية 14.5 مليار درهم.

وأضاف أخنوش، أن برنامج التهيئة الهيدروفلاحية ساهمت في تحسين دخل اكثر 190 الف فلاح صغير ومتوسط.

كما ساهم المخطط في توفير 342 الف منصب شغل إضافي مامكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم.

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