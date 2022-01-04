أخنوش: مسؤوليتنا في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقهم جلالة الملك وطوقتهم بها ثقة الناخبين في استحقاقات الثامن من شتنبر.

وذكر أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن رفع تحدي تنمية العالم القروي قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل والتأخير تحت أي ذريعة كانت.

وشدد رئيس الحكومة، على أن تنمية العالم القروي شكلت أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، غير أن الواقع الذي نعيشه اليوم وبالرغم من تحقيق إنجازات هامة يكشف عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص التب تحتاج منا جميعا التجند التام للتقليص من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

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