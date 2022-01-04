طلبة مغاربة عالقون بالسنغال يناشدون السلطات من أجل إعادتهم إلى وطنهم

ع محياوي _ هبة بريس

وجه مجموعة من الطلبة المغاربة مرفوقين بٱبائهم لحضور حفل استسلام الشواهد العليا في الطب والهندسة في اتصالهم بهبة بريس ،بعدما وجدوا أنفسهم عالقين بدولة السينغال، نداء إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية ، من أجل القيام برحلة استثنائية لإعادتهم للمغرب.

وعبر الطلبة في مناشدتهم عن رغبتهم في العودة إلى المغرب، خاصة بعد إغلاق المغرب جميع رحلاته الجوية و البرية مع جميع الدول.

وفي سياق الموضوع ، نظم الطلبة العالقين بالسنغال يوم أمس الإثنين، وقفة احتجاجية قبالة سفارة المغرب بالسنغال لإيصال صوتهم للجهات المسؤولة إلا أنهم منعوا من تنظيم الوقفة الاحتجاجية قبالة السفارة حسب تعبيرهم .

وطالب الطلبة السلطات المغرببة، اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة للعودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0