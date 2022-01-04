ضباب كثيف يغطي السماء و يتسبب في حوادث سير بطرقات البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد العاصمة الاقتصادية خلال اليومين الأخيرين، إسوة بعدد من مناطق المملكة، ضبابا كثيفا ليس فقط خلال ساعات الليل و الصباح الباكر، بل حتى في أوقات الظهيرة و بعد الزوال.

هاته الظاهرة غير الاعتيادية أثارت فضول ساكنة البيضاء خاصة أن الضباب بات يغطي السماء في واضحة النهار، فضلا على تزايد حدته في الفترات المسائية.

و تسبب الضباب الكثيف في عدد من حوادث السير خلال الساعات الماضية بمجموعة من المحاور الطرقية خاصة بالطريق السيار الرابط بين البيضاء و برشيد و كذا بمدخل مديونة و بالطريق المداري وسط المدينة و الطريق الساحلية باتجاه المحمدية و الطريق نحو طماريس.

و لحسن الحظ لم تسفر الحوادث المسجلة عن خسائر في الأرواح باستثناء الخسائر المادية، غير أن تواصل الضباب يفرض على السائقين التحلي بمزيد من الحيطة و اليقظة و بالأخص في ساعات الليل التي تقل فيها الرؤية و تنعدم أحيانا.

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