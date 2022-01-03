لقجع : باب المنتخب مفتوح أمام الزلزولي

هبة بريس - الرياضة

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن باب المنتخب الوطني مفتوح أمام عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة الإسباني.

وقال لقجع في حوار مع موقع “ميديا 90″ الإلكتروني :”قلنا للزلزولي اشتغل واجتهد للنجاح في مسيرتك، هذه بلادك واستمر في تألقك لتكون دائما في المستوى”.

وتساءل لقجع :”لقد قمنا بتغيير القانون في وقت سابق من أجل منير الحدادي داخل فيفا وخضنا معركة طويلة من أجله، فكيف أن نعاقب الزلزولي وهو لم يقم بأي خطأ؟”.

وكان عبد الصمد الزلزولي قد رفض المشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون، بذاعي رغبته في ضمان مكانته الرسمية داخل نادي برشلونة الإسباني.

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