المفوضية العليا الليبية تحدد 24 يناير موعدا للانتخابات

2022-01-03 / 1:53 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: “الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل أول حالتي وفاة بمتحور أوميكرون في كوريا الجنوبية

تسجيل أول حالتي وفاة بمتحور أوميكرون في كوريا الجنوبية

2022-01-03 / 10:50 صباحًا
Photo of فرنسا.. مجانية وسائل منع الحمل للشابات بين 18 و25 سنة

فرنسا.. مجانية وسائل منع الحمل للشابات بين 18 و25…

2022-01-03 / 10:36 صباحًا
Photo of إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

2022-01-03 / 9:33 صباحًا
Photo of حمدوك يستقيل من رئاسة حكومة السودان.. ويوجه خطابا للشعب

حمدوك يستقيل من رئاسة حكومة السودان.. ويوجه خطابا للشعب

2022-01-02 / 11:20 مساءً
Photo of راهنت بـ80 سنتا.. وفازت بـ200 ألف يورو

راهنت بـ80 سنتا.. وفازت بـ200 ألف يورو

2022-01-02 / 6:43 مساءً
Photo of موقع “تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

موقع “تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

2022-01-02 / 5:48 مساءً
Photo of الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

2022-01-02 / 5:37 مساءً
Photo of بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في أمستردام

بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في…

2022-01-02 / 4:01 مساءً
Photo of فرنسا تخفف إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية

فرنسا تخفف إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا للحفاظ على…

2022-01-02 / 3:30 مساءً
Photo of السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين بغسل أموال

السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين…

2022-01-02 / 1:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق