حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

2022-01-02 / 10:24 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية إن ما يقرب من ألف منزل ومبان أخرى دمرت، ولحقت أضرار بعشرات المباني الأخرى، وفقد ثلاثة أشخاص، بعد حريق غابات اجتاح العديد من الأحياء في ضواحي شمال غرب دنفر.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي، أن المحققين ما زالوا يحاولون معرفة سبب الحريق الذي اندلع الخميس.

وأضاف أن السلطات تتبعت عددا من البلاغات ونفذت أمر تفتيش في مكان واحد.

وكان المسؤولون قد قدروا في وقت سابق أنه قد جرى تدمير ما لا يقل عن 500 منزل، وأن العدد قد يصل إلى ألف.

وغطت حرائق الغابات أحياء بأكملها في المنطقة الواقعة بين دنفر وبولدر، في حين أوضحت السلطات أن الحريق، الذي أشعل النار في مساحة تمتد لما لا يقل عن 24 كيلومتر مربع، لم يعد يمثل خطرا، خاصة بعد سقوط ثلوج خلال الليل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

2022-01-01 / 5:37 مساءً
Photo of العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً
Photo of مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

2021-12-30 / 8:44 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-30 / 6:06 مساءً
Photo of سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات…

2021-12-29 / 10:36 مساءً
Photo of تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي…

2021-12-29 / 7:49 مساءً
Photo of وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

2021-12-29 / 6:53 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-12-28 / 5:40 مساءً
Photo of خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور.. والدرك يعتقل 4 أشخاص

خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور..…

2021-12-28 / 11:46 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق