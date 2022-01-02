حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية إن ما يقرب من ألف منزل ومبان أخرى دمرت، ولحقت أضرار بعشرات المباني الأخرى، وفقد ثلاثة أشخاص، بعد حريق غابات اجتاح العديد من الأحياء في ضواحي شمال غرب دنفر.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي، أن المحققين ما زالوا يحاولون معرفة سبب الحريق الذي اندلع الخميس.

وأضاف أن السلطات تتبعت عددا من البلاغات ونفذت أمر تفتيش في مكان واحد.

وكان المسؤولون قد قدروا في وقت سابق أنه قد جرى تدمير ما لا يقل عن 500 منزل، وأن العدد قد يصل إلى ألف.

وغطت حرائق الغابات أحياء بأكملها في المنطقة الواقعة بين دنفر وبولدر، في حين أوضحت السلطات أن الحريق، الذي أشعل النار في مساحة تمتد لما لا يقل عن 24 كيلومتر مربع، لم يعد يمثل خطرا، خاصة بعد سقوط ثلوج خلال الليل.

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