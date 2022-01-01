مواجهة الجيش الملكي تحسم مصير فيلموتس مع الرجاء الرياضي

2022-01-01 / 8:41 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

ينتظر أن تحسم مباراة الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي مصير البلجيكي مارك فيلموتس مع الفريق الأخضر، غدا الأحد، ضمن مؤجل الدورة 14 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وبات فيلموتس مطالبا بتحقيق الفوز أمام الجيش الملكي من أجل ضمان استمراره على رأس العارضة الفنية للفريق الأخضر.

وفي حالة عدم تحقيق الفوز أمام الجيش الملكي سيقترب المدرب البلجيكي أكثر من الإقالة من منصبه، بعدما تعالت أصوات الجماهير والفعاليات الرجاوية التي لم ترض بحصيلة هذا المدرب مع فريقها.

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