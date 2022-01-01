حصري ..جهاز متطور بالسدود القضائية لتحديد هوية الأشخاص المبحوث عنهم ( صور )

2022-01-01 / 6:12 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أوْلت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني اهتماما مستمرا بتدعيم التجهيزات والآليات لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان الجريمة بمختلف أنواعها، حيث تم الاعتماد على سياسة أمنية استشرافية تقوم على أسس علمية وأكاديمية، مكّنت جهاز الأمن الوطني من رفع تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لظواهر إجرامية بشكل استباقي .


وسعيا منها للوقوف في وجه جميع أشكال الجرائم الكبيرة التي تتهددها، عززت المديرية العامة للامن الوطني آليات عملها بجهاز متطور لتنقيط الأشخاص عبر البصمات بواسطة آلة حديثة تتضمن المعطيات الرقمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم وطنيا ودوليا .

وعاينت “هبة بريس ” بشكل حصري طريقة عمل الجهاز المتطور ، ليلة رأس السنة الميلادية على مستوى السد القضائي “المنار” بطنجة ، حيث يمكن هذا الجهاز من تنقيط الأشخاص ومعرفة هوياتهم دون الحاجة الى نقلهم نحو المقرات الأمنية.

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