“أوزون” ومؤسسة “الحاجة زازية” يدعمان كرة السلة بإقليم بنسليمان

هبة بريس - بنسليمان

بإشراف مباشر من عامل إقليم بنسليمان سمير اليازيدي، تم يوم أمس الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة و احتضان بين مجموعة أوزون و مؤسسة “الحاجة زازية للأعمال الخيرية و الإجتماعية” و نادي كرة السلة بنسليمان.

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية، أكد عزيز البدراوي الرئيس المدير العام للمجموعة أوزون، عن دعمه للرياضة والشباب على مستوى الوطني معتبرا بذلك أن مجموعة أزون للبيئة والخدمات هي شراكة مواطنة تتبنى مجموعة من المبادرات الثقافية والرياضية الهادفة .

وفي نفس السياق أوضح، عزيز البدراوي أن جديد هذه الشراكة يميزه إشراك مؤسسة “الحاجة زازية للأعمال الخيرية والاجتماعية ” مشيراً أن إسم المؤسسة “جاء تيمنا بوالده المتوفاة رحمة الله عليه”.

وأكد البدراوي أن الشراكة بين مجموعة أوزون ومؤسسة “الحاجة زازية للاعمال الخيرية والاجتماعية” تهدف بشكل كبير إلى العمل على التوعية والتحسيس بالإضافة إلى عم للرياضة الوطنية، مشيرا في نفس السياق أن ذلك لا يلبي مختلف حاجيات القطاع ومطالبا مختلف الفاعلين والشركاء المساهمة بدعم القطاع الرياضي بالإقليم وباقي المدن المغربية .

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