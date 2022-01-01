الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك ل”رئيس كوبا”: مرتاحون للدينامية المتواصلة التي تشهدها علاقاتنا

2022-01-01 / 1:05 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميغيل دياز كانيل بيرمودز، رئيس جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرمودز عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الكوبي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن ارتياحي للدينامية المتواصلة التي باتت تشهدها علاقاتنا الثنائية من أجل خلق أسس متينة للتعاون المثمر في شتى المجالات، متطلعا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين حكومتي بلدينا بغية استثمار أمثل للإمكانات المتاحة، الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات المغربية الكوبية إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين”.

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