شيرين عن سبب قص شعرها: “وجعي كان جامد وجرحي كبير”

2022-01-01 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إن السيدات شخصيتها قوية، تعطي طاقات كبيرة وجيدة رغم كل ما تعيشه من ضغوط واضطرابات، وانها تعيش حاليًا لحظة تصالح مع نفسها تحاول أن تعمل وتجتهد، وانها أصبحت تدرك قيمة نفسها، أحب نفسي جدًا في هذه الأيام، وأتفهم قيمة صوتي والجماهيرية التي وهبها الله لي.

وأضافت: «قررت أنصف شيرين واحبها، ووقفت على رجلي ورجعت لنفسي بدعم جمهوري وأصحابي، وبعد حفل الامارات الاخير نظرت في عيون الناس ولم أرى فيها إلا انبهار بشيرين وصوتها وليس بشكلها».

وتابعت في تصريحات لبرنامج صاحبة السعادة للاعلامية اسعاد يونس: تواصلوا معي محاربات مرضى السرطان بعدما قمت بقص شعري، وقتها أدركت انني في نعمة كبيرة وانني لا اعاني من شىء، وجعي كان جامد، والجرح كبير، وكان الدعم قوي جدًا لي أكثر من انتقادي، وبالتأكيد رسالتي ليس كل امرأة تنفصل عن زوجها تقوم بقص شعرها هذا ليس الهدف».

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