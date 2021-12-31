ولاية أمن أكادير تؤكد: “لاتقصير في مراقبة الأماكن العمومية”

هبة بريس - الرباط

تفاعلت ولاية أمن أكادير مع مقال لهبة بريس تحت عنوان: “أكادير : المزاجية تطبع مراقبة الحانات والمطاعم”، تحدث عن “تقصير” من جانب عناصر الشرطة بالأمن الولائي بأكادير في مراقبة الأماكن العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية لزبائنها، والتي يقوم بعضها، بحسب الخبر المنشور، بإحياء حفلات موسيقية وتجاوز توقيت الإغلاق المسموح به.

وفي هذا الصدد، أكدت ولاية الأمن، على أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لتطويق الجائحة الصحية فرضت تقييدات وإجراءات استثنائية فيما يخص التوقيت وتدابير التباعد بالنسبة للمحلات العمومية المعنية في المقال المرجعي، وهي الإجراءات التي أكدت عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن الولاية تتقيّد بها وتسهر على تطبيقها بما يضمن سلامة وحماية الأمن الصحي للزبائن ولعموم المواطنين.

كما أكدت مراجعة السجلات وقاعدة البيانات الخاصة بشرطة التقنين، أن مصالح ولاية أمن أكادير أنجزت خلال السنة الجارية العديد من المساطر القضائية كما حررت محاضر مخالفات في حق مسيري المحلات العمومية التي تبث في حقها مخالفة النظم القانونية والتنظيمية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية أو بالنصوص التشريعية المنظمة للمحلات المعنية.

وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات الموثقة في سجلات أمنية وقضائية، فإنها تحرص في المقابل على نفي وتفنيد اتهامات التقصير المنسوبة لمصالح الأمن بأكادير بخصوص مراقبة المحلات العمومية.

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