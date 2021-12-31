جهة سوس – ماسة: نسبة ملء السدود تناهز 16 بالمائة

هبة بريس

بلغت حقينة السدود الرئيسية الواقعة بجهة سوس ماسة، إلى غاية 29 دجنبر 2021، ما مجموعه 80ر111 مليون متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 30ر15 في المائة.

وأفادت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بأن هذا المستوى يعد أعلى من المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة (61ر12 في المائة) بحقينة سدود بلغت 15ر92 مليون متر مكعب.

وهكذا، بلغت نسبة ملء سد يوسف بن تاشفين 13ر18 في المائة بمخزون مائي بلغ 042ر54 مليون متر مكعب، فيما بلغت حقينة سد أولوز 409ر18 مليون متر مكعب (70ر20 في المائة).

وارتفعت حقينة سد مولاي عبد الله إلى 247ر13 مليون متر مكعب (60ر14 في المائة)، بينما بلغت 540ر8 مليون متر مكعب بالنسبة لسد عبد المومن بإقليم تارودانت، بنسبة ملء بلغت 31ر4 في المائة.

وبلغت نسبة ملء سد أهل سوس 90ر70 في المائة بمخزون مائي بلغ 303ر3 مليون متر مكعب، بينما بلغت حقينة سد إمي الخنك 30ر57 في المائة، بحقينة بلغت 590ر5 مليون متر مكعب.

من جهة أخرى، بلغت حقينة سد الدخيلة 132ر0 مليون متر مكعب (66 في المائة)، بينما سجل سد المختار السوسي حقينة بلغت 537ر8 مليون متر مكعب (50ر21 في المائة)

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