إسبانيا تفرض قيودًا جديدة على الحضور الجماهيري في الملاعب

2021-12-30 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات الإسبانية، قيودًا أكثر صرامة على الحضور الجماهيري في الملاعب الرياضية، عقب تسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أثر على العديد من أندية كرة القدم وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إنّ الملاعب الخارجية، التي لم يكن لديها في السابق حدود للمشاهدين، يمكنها الآن استخدام ما يصل إلى 75 في المئة من سعتها الإجمالية.

وأضافت أن الأماكن الداخلية يمكن أن تستخدم 50 في المئة من سعتها بدلاً من 80 في المئة، وسيكون ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا.

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