سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما مساء أمس الأربعاء، سقوطا من أعلى قمة جبل توبقال، بسبب الجليد.

وحسب ما تناقلته مجموعات هواة تسلق الجبال بمواقع التواصل الاجتماعي، فيتعلق الأمر بمرشد سياحي ابن المنطقة كان يرافق وفدا سياحيا قادما من دولة الصين، إلى جانب شخص آخر كان يمارس هوايته المتمثلة في تسلق الجبال، قبل أن يسقط كل منهما بسبب الجليد.

ونبه ذات المصدر، جميع محبي تسلق الجبال، إلى التوقف عن ممارسة هذه الهواية بسبب سوء الأحوال الجوية هذه الأيام.

هذا وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي الى عين المكان، حيث تم نقل جتثي الهالكين وفتح تحقيق في الواقعة.

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