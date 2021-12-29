غريب.. اعتقال “راقي” حاول إقتحام حديقة مقر عمالة لإبطال سحر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من غرائب الاخبار لهذا الاسبوع ، هو محاولة أحد الرقاة، إقتحام حديقة مقر عمالة أشتوكة أيت باها، بدعوى إبطال سحر لسيدة من زبناءه .

وكان الراقي قد إلتقى بزبونته بمدينة أكادير، قبل أن يتوجها معا الى منطقة بيوكرى حيث يتواجد مقر عمالة الاقليم، من أجل إبطال سحر يتوهم انه يتواجد تحت شجرة بحديقة العمالة .

الراقي تأكد بعد إعتقاله، أنه لم يكن يعلم أن الحديقة في ملكية العمالة، بل أعتقد أنها عمومية ومفتوحة للجميع، وبذلك يمكن أن يباشر طقوسه بشكل عادي، غير أن حظه العاثر قاده الى بوابة العمالة، وبعد إستفساره عن وجهته أخبر عناصر القوات المساعدة انه متوجه الى شجرة لإزالة سحر لفائدة زبونته، وبعد اصراره على فعل ذلك تم توقيفه وتسليمه للمصالح الأمنية ووضعه في الحراسة النظرية لتقديمه للعدالة ، في حين أن زبونته إختفت مباشرة بعد سقوطه في قبضة الأمن .

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