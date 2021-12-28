صورة تعبيرية

23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2021-12-28 / 5:40 مساءً
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هبة بريس

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 2066 آخرون بجروح، إصابات 75 منهم بليغة، في 1506 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 دجنبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و768 مخالفة، وإنجاز 6774 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و949 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و428 ألفا و275 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3632 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6774 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 154 مركبة.

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