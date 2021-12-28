في الصورة جون بايدن

بايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي

2021-12-28 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كان على وشك الانهيار قبل وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي.

وكتب بايدن، على “تويتر”: “عندما توليت السلطة كان اقتصادنا على وشك الانهيار”.

وتابع: “أما الآن، فقد أصبح ما يمتلكه الأمريكيون من أموال أكثر مما كانوا يمتلكونه قبل بدء الوباء”، مشيرا إلى زيادة حجم مبيعات التجزئة بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بموسم العطلات والأعياد في العام الماضي”.

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