كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

لمواجهة الموجة الخامسة و”أوميكرون”.. ايت الطالب يستعرض التدابير المتخذة

2021-12-27 / 4:56 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن الوضع الحالي “الموجة الخامسة في اوربا وانتشار متحور أوميكرون”، يفرض تعزيز التّدابير الاحترازية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن التدابير المتخذة تتمثل في الإبقاء على درجة مُرتفعة من الرّصد واليقظة؛ مراقبة الوضع الوبائي عن كثب في أوروبا، وباقي دول العالم؛ مراقبة التسلسل الفيروسي حيث يتم تحليل العينات في إطار منظومة اليقظة الجينومية التي تتكوّن من ائتلاف للمختبرات ذات منصة وظيفية للتسلسل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير على ضرورة الانخراط السريع والواسع للمواطنات والمواطنين، كباراً وصغاراً، في الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة المعززة لمن توصّل برسالة نصيّة تفيد بانتهاء صلاحية جواز تلقيحه… كلّ ذلك، لتجاوز خطر الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

وأكد على أهمية الاستفادة من إمكانات تحقيق السّيادة اللّقاحية لبلادنا التي تعززت باتفاقيات إنتاج اللقاحات أمام الملك، وكذا تعزيز نظام اليقظة الدوائية منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضدّ الفيروس عبر تقوية الأنظمة وشبكة المراسلين الجهويين وتحديد قوائم الخبراء على مستوى كلّ جهات المملكة، بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الحكومية المُستندة إلى توصيات اللّجنة العلمية والتقنية، والتّقيّد بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية، المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، والتباعد الجسدي، مع التأهب الدّائم لمواجهة أي انتكاسة وبائية بالإبقاء على الجاهزية لكل الاحتمالات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حماة المال العام يحذرون من استمرار نهب المال العام

حماة المال العام يحذرون من استمرار نهب المال العام

2021-12-27 / 7:57 مساءً
Photo of أقدم فندق بأكادير معرض للإفلاس بسبب الحافلة الكهربائية

أقدم فندق بأكادير معرض للإفلاس بسبب الحافلة الكهربائية

2021-12-27 / 7:41 مساءً
Photo of شباب يقودون مبادرة لتنظيف دروب وأزقة بعض أحياء أكادير

شباب يقودون مبادرة لتنظيف دروب وأزقة بعض أحياء أكادير

2021-12-27 / 7:33 مساءً
Photo of توقيف 6 أشخاص اعتدوا على “مخازنية” بمنشأة تابعة لـOCP

توقيف 6 أشخاص اعتدوا على “مخازنية” بمنشأة تابعة لـOCP

2021-12-27 / 7:19 مساءً
Photo of عسكرة المحاكم وتعنيف المحامين..رفاق الشريعي يستنكرون

عسكرة المحاكم وتعنيف المحامين..رفاق الشريعي يستنكرون

2021-12-27 / 6:54 مساءً
Photo of إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بالرباط وسط استنكار مهني القطاع

إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بالرباط وسط استنكار مهني…

2021-12-27 / 6:38 مساءً
Photo of لمرابط: موجة أوميكرون ستكون أسرع وأقصر من موجة دلتا

لمرابط: موجة أوميكرون ستكون أسرع وأقصر من موجة دلتا

2021-12-27 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 291 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 291 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-27 / 4:32 مساءً
Photo of وزير الصحة: احتمال حدوث انتكاسة وبائية ببلادنا يبقى واردا

وزير الصحة: احتمال حدوث انتكاسة وبائية ببلادنا يبقى واردا

2021-12-27 / 4:29 مساءً
Photo of أمن كلميم يوقف شخصا بحوزته كمية مهمة من المخدرات

أمن كلميم يوقف شخصا بحوزته كمية مهمة من المخدرات

2021-12-27 / 4:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق