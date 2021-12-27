آيت الطالب: منظومتنا الصحية تعاني من نواقص لكننا نتوفر على مؤهلات

هبة بريس - الرباط

اعترف وزير الصحة والحماية والاجتماعية، خالد ايت الطالب، بمعاناة المنظومة الصحية من عدة نواقص.

وقال ايت الطالب قي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين”منظومتنا الصحية تعاني من عدة نواقص لكنها استطاعت تحدي الجائحة وإعطاء نتيجة جد ايجابية بفضل نسائها ورجالها”، مسترسلا بالقول”اليوم كنقدرو نقولو بلي عندنا مؤهلات”

وتابع الوزير قائلا “خاصنا نعالجو هاد الخلل والنواقص وفي مقدمتها الموارد البشرية ، عبر تحفيز الاطر للبقاء في المناطق القروية وكذا تشجيع الأطر المهاجرة على العودة لأرض الوطن، ثم إعادة النظر في الحكامة وتسيير الأمور والتشارك بين القطاع العام والخاص، بالإضافة الى ضرورة العمل بنظام معلوماتي “.

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