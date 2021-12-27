بنموسى يؤجل اجتماعه مع النقابات التعليمية إلى تاريخ لاحق

هبة بريس - الرباط

أجل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اجتماعه المزمع عقده يوم غد الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتوصلت النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، بإخبار من الوزارة يفيد تأجيل الاجتماع الى تاريخ لاحق.

هذا وكانت بنموسى قد اجتمع مع النقابات التعليمية، خلال الأسابيع الماضية، ووعد بإجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.

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