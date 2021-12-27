الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس - الرباط

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارات إدارية تقضي بتعيين مسؤولين أمنيين جدد في عدد من المناصب الهامة في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بكل من ولايات الأمن بوجدة والرباط وأكادير.

وقد شملت التعيينات الجديدة تنصيب المراقب العام للشرطة مصطفى الوجدي، الذي تم تعيينه نائبا لوالي أمن وجدة مكلفا بالأمن العمومي، وذلك بعدما شغل لسنوات طويلة مهمة رئيس الشرطة القضائية بمدينة تطوان ونائبا لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.

كما تم تعيين رئيس الشرطة القضائية السابق بمدينة الناظور في منصب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بينما تم تنصيب العميد الإقليمي عبد العالي المكتاني في منصب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مخلفا منصبه السابق كرئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير للعميد الإقليمي رشيد الزين الذين تم تعيينه في هذا المنصب بولاية أمن أكادير.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة، في أعقاب عملية إعادة انتشار متواصلة أطلقها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي مؤخرا، تروم تجديد النخب الأمنية في مختلف مناصب المسؤولية، وفتح المجال أمام أطر وكفاءات شابة للمساهمة في تدبير المرفق العام الشرطي.

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