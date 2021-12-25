انتخاب الحافي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية

2021-12-25 / 3:57 مساءً
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هبة بريس

انتخب عبد العظيم الحافي، الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، مؤخرا، نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية لولاية 2021 -2025.

وأفاد بلاغ للجامعة بأن هذا الانتخاب جاء بمناسبة انعقاد الجمع العام للاتحاد الافريقي للرماية الرياضية من القاهرة عبر تقنية التواصل المرئي يوم 19 دجنبر 2021 ، حيث تم تجديد هياكل الاتحاد.

و أشار المصدر ذاته إلى ان رئيس الاتحاد المصري للرماية ، السيد حازم حسنى، احتفظ برئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة للمرة الثالثة على التوالي، بالتزكية.

و يعكس انتخاب عبد العظيم الحافي في الهياكل المسيرة للاتحاد الافريقي للرماية الرياضية المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب في هذه الهيئة الرياضية القارية، و مدى مساهمته في إشعاعها من خلال احتضان عدد من المسابقات الإقليمية والقارية و العالمية، وفي مقدمتها جائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية، التي أصبحت موعدا سنويا يجمع النخبة العالمية في رياضة الرماية.

جدير ذكره أن الاتحاد الدولي للرماية الرياضية عهد للمغرب بشرف تنظيم كأس العالم للرماية الرياضية في الفترة من 7 إلى 18 فبراير 2022 في مسابقات تراب وسكيت.

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