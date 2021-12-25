صفعة للجزائر.. الجامعة العربية توصي باعتماد خريطة المغرب كاملة

2021-12-25 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس

وجهت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، ضمت خريطة المغرب كاملة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر دبلوماسية عربية بالجامعة العربية، أن هذه الاخيرة عممت المذكرة على الهيئات والمنظمات التابعة لها وطالبت بالالتزام بفحواها.

وجاء موقف الجامعة العربية بحسب ذات المصادر، ردا على احتجاج تقدمت به مندوبية الجزائر لدى الجامعة مؤخرا على نشر خريطة المغرب كاملة في إحدى الفعاليات التي عقدتها منظمة المراة العربية بالقاهرة.

وأرفقت الجامعة العربية مذكرتها التي اطلعت وكالة المغرب العربي للانباء على فحواها بخريطة كاملة للوطن العربي منها خريطة المغرب تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي سياق متصل، أكد الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء الإسكان العرب الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، على ضرورة احترام الجغرافيا وسيادة الدول والالتزام في كل التظاهرات المنظمة من قبل الهيئات والاتحادات والمنظمات التابعة لمجلس وزراء الاسكان العرب بنشر خريطة الوطن العربي كاملة غير مجزأة.

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