بين مؤيد و معارض.. ظاهرة احتفال المشاهير ب “الكريسماس”
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، ليلة أمس الجمعة، منشورات وبوستات وصور وفيديوهات، لفنانين و مشاهير مغاربة استحوذت على اهتمام واسع من جمهورهم، و تباينت الآراء بين مؤيد و معارض .
و في هذا الصدد، تعرض مجموعة من المشاهير المغاربة لحملة واسعة من الإنتقادات بسبب احتفالهم ب الكريسماس عن طريق تنصيب الاشجار و الزينة و تبادل الهدايا .
و اعتبر البعض أن المشاهير هم مؤثرين على عدد مهم من الجيل الصاعد، و بالتالي يجب أن تكون خطواتهم محسوبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالشق الديني .
فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية، كما أنها موضة المشاهير الجديدة، التي يعربون من خلالها عن سعادتهم بقدوم العام الجديد و كذا مناسبة للم العائلة و الأصدقاء و الاحتفال معهم.
و الجدير بالذكر أن “الكريسماس” من خلاله يتم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، من طرف المسيحيون في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 7 يناير.
وكلمة Christmas مكونة من إسمين ، الأول هو (Christ)، ومعناها “المخلِّص” وهو لقب للمسيح، والثاني (mas) وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها “ميلاد”، وجاءت هذه التسمية بسبب التأثير الديني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرون الأولى.