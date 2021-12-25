بين مؤيد و معارض.. ظاهرة احتفال المشاهير ب “الكريسماس”

2021-12-25 / 10:28 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، ليلة أمس الجمعة، منشورات وبوستات وصور وفيديوهات، لفنانين و مشاهير مغاربة استحوذت على اهتمام واسع من جمهورهم، و تباينت الآراء بين مؤيد و معارض .

و في هذا الصدد، تعرض مجموعة من المشاهير المغاربة لحملة واسعة من الإنتقادات بسبب احتفالهم ب الكريسماس عن طريق تنصيب الاشجار و الزينة و تبادل الهدايا .

و اعتبر البعض أن المشاهير هم مؤثرين على عدد مهم من الجيل الصاعد، و بالتالي يجب أن تكون خطواتهم محسوبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالشق الديني .

فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية، كما أنها موضة المشاهير الجديدة، التي يعربون من خلالها عن سعادتهم بقدوم العام الجديد و كذا مناسبة للم العائلة و الأصدقاء و الاحتفال معهم.

و الجدير بالذكر أن “الكريسماس” من خلاله يتم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، من طرف المسيحيون في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 7 يناير.

وكلمة Christmas مكونة من إسمين ، الأول هو (Christ)، ومعناها “المخلِّص” وهو لقب للمسيح، والثاني (mas) وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها “ميلاد”، وجاءت هذه التسمية بسبب التأثير الديني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرون الأولى.

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