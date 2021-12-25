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الإكوادور تلزم مواطنيها بالتلقيح ابتداء من سن ال5 سنوات

2021-12-25 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

باتت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حدّ سواء، وذلك بعد وصول متحورة أوميكرون إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أنّ “التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور إلزامي”.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أنّ “التلقيح الإلزامي ينطبق على الاشخاص من سن الخامسة فما فوق”.

وتلقى نحو 69 بالمئة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,7 مليون نسمة جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة.

وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهّل لأخذ اللقاح.

وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33,600 وفاة.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أنّ القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.

ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف أوميكرون للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.

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